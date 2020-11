Corona? 11/11 gaat gewoon door in Steenbergen en omgeving, digitaal weliswaar

KRUISLAND/NIEUW-VOSSEMEER/STEENBERGEN - Geen gehos in een bomvol café. Maar een digitale bekendmaking van de carnavalsmotto's. Dat de 11/11 viering er één wordt om nooit te vergeten, is een ding dat zeker is.

Delen per e-mail

Dat vertelt Giscard van Tilburg van carnavalsvereniging 't Vosse-ol. ,,Hoewel je in deze tijd weinig kunt organiseren, willen we toch aftrappen met carnaval. En dat doen we 11/11 ook.” Prins Peer spreekt die avond om 20.11 uur via de SLOS ‘het volk’ toe en maakt het motto van Nieuw-Vossemeer bekend.

Motto raden

Quote Het zal veel terugblik­ken worden Giscard van Tilburg , carnavalsvereniging ‘t Vosse-ol In aanloop naar 11/11 start zaterdag een soort speurtocht door het dorp. Op diverse plaatsen zijn hints verstopt. Aan de Vossemeerders de uitdaging om het motto te raden. Bij de Spar kunnen ze het antwoord inleveren, vertelt Van Tilburg. ,,De eerste hint is alvast ‘je hebt er wellicht twee’.”



Ook via social media probeert de vereniging het carnavalsgevoel de komende maanden vast te houden. ,,Het zal veel terugblikken worden.” Toch ziet Van Tilburg ook ruimte voor kleinschalige initiatieven, zoals het dorp versieren. ,,Je moet een beetje creatief zijn en kijken naar wat wel kan.”

Digitaal

In de Strienestad min of meer hetzelfde verhaal. Ook daar gaan ze digitaal. Om 19.11 uur maken de prins, nar en driemanschap het motto van carnaval bekend. Onder aanvoering van Jan Oorlog zullen de Bietboeren en Meerminnen vervolgens samen met de overige leden van het gevolg, de leuteed afleggen.

Vanaf 12 november is het insigne 2021 voor 3 euro te koop bij Primera De Gilles aan de Kaaistraat 49 in Steenbergen. In Kruisland gaat de eerder aangekondigde Blèf Mar Thuis Kwis alsnog niet door. Dat laat de Stichting Kruislandse Karnaval (SKK) weten.

,,Met de nieuwe maatregelen is het onmogelijk om de uitzending tot stand te brengen. Buiten dat vinden we het belangrijk dat we jullie niet indirect aanzetten om met meerdere mensen samen te komen.”