Corné en Marion ontwikkelen mobiele opbaarkamer om thuis afscheid te nemen van dierbaren

Allereerst: Jalink is een bedrijf met geschiedenis, hoe zit dat ook alweer precies?

,,Het is allemaal begonnen in 1937, met het verhuren van porselein. Er is ook een lang een speelgoedwinkel geweest met die naam, in de Lievevrouwestraat. Die winkel was destijds een begrip in de stad. Mijn toenmalige schoonvader Jan Jalink is zich later gaan richten op het verhuren van tafels, stoelen en serviesgoed voor feesten en partijen. Ergens in de jaren negentig zijn daar ook partytenten bijgekomen. We richten ons zowel op de particuliere als zakelijke markt.”