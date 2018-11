Cornald Maas brengt ode aan zijn moeder in eigen stad

Recensie + video Grease van The MusiCompa­ny is een voltreffer

20:00 BERGEN OP ZOOM - Grease is the word voor The MusiCompany, die dit jaar vijftien jaar bestaat en dat viert met deze rock & rollmusical. De film Grease is veertig jaar oud en wie kent niet de liedjes You’re the one that I want en Hopelessly devoted to you? Grease is vooral een zang- en dansmusical. De jongens en meiden van Rydell High School dagen elkaar constant uit. Het verhaal is flinterdun en kent geen diepgang. Dat is geen probleem, het gaat om de spetterende energie van de jeugd en dat weet The MusiCompany kundig op de planken te brengen.