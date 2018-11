Cornald en moeder Corry trekken veel volk

Fietsers moeten nog even wennen aan omleidings­rou­te Halsterse­weg

9:39 BERGEN OP ZOOM - Het is nog even wennen voor de honderden fietsers die dagelijks vanaf Steenbergen, Tholen en Halsteren naar Bergen op Zoom fietsen. Hoewel borden duidelijk aangeven dat doorgaand verkeer is gestremd, rijden hordes scholieren nietsvermoedend door. “Ze lezen niet en horen niets”, zegt verkeersregelaar Jack Thijs.