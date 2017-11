Cor en Henk komen thuis, unieke film te zien in bioscoop Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De film over Cor van Dort en Henk van Schilt, de laatste weervissers van Bergen op Zoom, is zondag 19 november eenmalig te zien. De film ging in september in premiere op het internationaal filmfestival Film by the Seas in Vlissingen.

Dat Cor & Henk, weervissers van de Oosterschelde in Bergen op Zoom is te zien komt voort uit een samenwerking tussen de Stichting Behoud Weervisserij en filmclub Cinema Paradiso. Filmmaker Edward Snijders is zondag bij de voorstelling aanwezig en wordt na afloop geinterviewd over zijn productie. De film is te zien in Cinema Kijk in de Pot. Kaarten zijn te reserveren via de website www.c-cinema.nl

Erfgoed

,,Als Stichting Behoud Weervisserij zijn we erg blij dat de film nu ook in Bergen op Zoom vertoond gaat worden'', zegt Rick van Geel, woordvoerder van deze organisatie. ,,De weervisserij is immers een belangrijk stuk cultureel erfgoed van Bergen op Zoom.''

Voor de film was tijdens het filmfestival in Vlissingen zoveel belangstelling dat er een extra voorstelling moest worden ingelast.

Natuurfilm

Vooraf is er een korte natuurfilm te zien over het Markiezaatsmeer getiteld Vogelparadijs aan de rand van Brabant. Deze film is gemaakt door Mark Kapteijns. Het programma begint om 11.15 uur.