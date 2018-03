Controle camping Nieuwe Drenck Bergen op Zoom: auto's in beslag genomen en aanpak permanent wonen

Permanente bewoning

Zo is permanente bewoning niet toegestaan op de camping, maar in zeven gevallen was daar volgens de gemeente wel sprake van. De gemeente controleerde samen met politie, Intergemeentelijke Sociale Dienst, Belastingdienst en de GGZ. Daarnaast is er beslag gelegd op drie auto's. Volgens de gemeente was ook de Drank- en Horecavergunning van de Nieuwe Drenck niet in orde. De eigenaar bleek een dergelijke vergunning niet te hebben en moet dit zo snel mogelijk regelen. ,,Anders krijgt hij een dwangsom aan z'n broek", aldus de Bergse gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf. Volgens hem bleek de bouw- en milieuregelgeving wel goed te zijn gevolgd. ,,Daar is niets mis mee, hieronder valt onder meer het voldoen aan de brandveiligheidseisen."