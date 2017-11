Contente Mens vangt ook veel wind

longreadHOOGERHEIDE - Bernard de Nijs (62) is een man met een uitgesproken mening, zoals velen die ook hebben over de bouwreus uit Hoogerheide. Maar wie is de mens achter de harde werker en harde ondernemer? Een portret.

Als ontslagen timmerman begon hij thuis kozijnen te maken, nu realiseert hij met Bouwgroep De Nijs-Soffers miljoenenprojecten door heel West-Brabant. De Nijs voelt zich als 'De Contente Mens', het beeld op zijn appartement in Hoogerheide. Maar hij vangt ook zo veel wind dat hij het soms beu is. ,,Ik weet niet of ik er opnieuw aan zou beginnen."

De Nijs praat zoals hij zaken doet. Een onstuitbare stoomtrein, volgens een bevriend architect. Anekdotes, levenswijsheden, ze denderen over tafel. Soms humoristisch of gevoelig, dan weer fel of geërgerd. ,,Ik spreek vanuit mijn hart. Mensen zonder emotie vertrouw ik niet."

Strontkar

Criticasters die zijn macht en invloed aan de kaak stellen, tergen hem. ,,Dat idee van 'De Nijs krijgt altijd alles'. Wat moet ik daar op zeggen? Dat ze me opdrachten gunnen vanwege mijn bruine ogen? Ach, als je overreden wordt, is het door de strontkar."

Quote Toen ik voor het eerst mijn ogen open deed, zag ik klompen bij de kachel staan. Ik dacht: 'ik zit verkeerd'. Bernard de Nijs De Nijs werd op 19 oktober 1955 in Hoogerheide geboren. ,,Toen ik mijn ogen open deed, zag ik klompen bij de kachel staan. Ik dacht: 'Ik zit verkeerd'. Maar ik kon niet terug..." Zijn vader werkte bij de boer, later op de vliegbasis. ,,We waren thuis met vijf. De oudste werd monteur, een ander elektricien. Handig als er een timmerman bij kwam. Ik dus."

In 1979, in de bouwcrisis, kreeg hij ontslag. ,,Mariënne en ik hadden net een huis gekocht, onze Luc en Marloes waren nog klein. Ik kon amper de kat in leven houden. Dus ik begon voor mezelf. Mijn ouwelui lagen er wakker van." Zijn moeder maakte de goede tijd niet mee. ,,Pa wel, die is 88 geworden." Zijn blik dwaalt naar hun foto. ,,Ik zeg ze nog elke dag goeiemorgen."

Kerkrat

Volledig scherm Bij zijn kantoor aan de Kooiweg heeft Bernard de Nijs een kleine versie staan van zijn geliefde beeld De Contente Mens. © Chris van Klinken / Pix4Profs Het huis aan de Binnenweg hangt als tekening op kantoor. ,,De kinderen zijn er geboren, maar een hoop stenen zegt me niks. Verhuizen naar de Kooiweg was nodig voor de zaak, maar ik was arm als een kerkrat, raapte elke spijker op. Als het personeel werd betaald, waren we zelf blut."



Werk ging voor alles. ,,Doe ik niet droevig over, maar Mariënne bracht de kinderen groot. Dat win ik nooit meer terug."



De Nijs groeide tegen de crisis in en nam in 2006 het bedrijf van Jack Soffers over. ,,Toen wist ik nog niet dat Marloes erin zou stappen en een Soffers zou trouwen. Geen familie trouwens." Inmiddels weten particulieren, bedrijven, gemeenten, zorginstellingen en sportclubs uit West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland de nieuwbouw aan de Kooiweg te vinden.

,,We hebben zo'n negentig mensen in dienst. Inclusief onderaannemers en zzp'ers, is er soms 250 man op pad. Wat er nu over de toonbank gaat... Vroeger calculeerde ik op een sigarendoos. Maar ja, ik rook niet meer." Gelukkig is er Marloes. ,,Zij doet de financiën, Luc de technische kant. We zien nog wel hoe lang ik hier zelf met mijn grote voeten doorheen blijf lopen."

Niet pamperen

Toch is hij onverminderd gedreven. ,,Ondernemen is voor mij passie. Hard worden, hard werken. Ondernemers moet je niet pamperen." De Nijs trekt een parallel met zijn geliefde wielersport. ,,Dat is ook de dood of de gladiolen, slim en creatief zijn, op je snufferd gaan, duwen en trekken. Maar elkaar na de strijd een hand geven."

Contacten noemt hij cruciaal. Neem de afscheidscross van Adrie van der Poel die niet in Hoogerheide zou zijn, want de organisatie had geen 50.000 gulden. ,,Ik stelde me garant en kreeg tijdens de Sluitingsprijs in Putte 93 mille toegezegd van relaties." Hij gaf burgemeester Klitsie een ondertekend bierviltje, de veldrit kwam er.

Op zijn kantoor staan beelden van een stier ('Koppig, krachtig'), een papegaai ('Wijs ik op als iemand geen eigen mening geeft'), touwtrekkers ('Je moet bij elke aanbesteding denken: da's de mijne') en Vrouwe Justitia. ,,Qua procedures is Nederland totaal doorgeschoten. Iedereen moet overal zijn plasje over doen, sommigen blijven emmeren."

Kippenvel

Quote Ik kan aardig zijn, maar ook kwaad, ja. En ik zeg het rechtuit, al noemen ze je dan een beest Bernard de Nijs In het klein staat daar ook De Contente Mens, die levensgroot prijkt op zijn woning aan het Ouwe Raedthuysplein in Hoogerheide dat hij ontwikkelde, zijn trots: ,,Iemand zei me: 'Mooi gebouwd, u moet een contente mens zijn'. Kippenvel, zúlke pukkels! Zo'n beeld wilde ik op het dak. Uiteraard belden mensen de gemeente. Of ik een vergunning had? Nee dus, mijn fout. Heb ik alsnog betaald. Hebben ze hun zin weer."



Woest wordt hij nu nog over het feit dat hij tot in de gemeenteraad toe in verband is gebracht met vermeende vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Ten onrechte, concludeerde integriteitsonderzoek over de ondernemer, zo'n vijftien jaar terug.

Maar de kwestie liet haar sporen na. ,,Het kostte me grote opdrachten. Nu ben ik onafhankelijk, toen nog niet. Mariënne heeft er ook onder geleden." In het vuur van zijn betoog, landt zijn hand hard op tafel. ,,Ik kan aardig zijn, maar ook kwaad, ja. En ik zeg het rechtuit, al noemen ze je dan een beest."

Puur en dankbaar

In de hal hangen foto's van sportsponsoring. ,,Maar dit telt echt", zegt hij over een foto met gehandicapte kinderen. ,,Die zijn zo puur en dankbaar." Boos was hij over de weerstand tegen een SDW-vestiging voor verstandelijk beperkten in Hoogerheide. ,,Hoe over die mensen is gesproken, schandalig. Maar ik zette door en kreeg bloemen thuis van ouders. Dan vergeet je even alle bagger."

Met het asielzoekerscentrum bij de Glattfabriek in Putte lukte het niet. ,,Het COA zou na tien jaar vertrekken en dan werd het een prachtig zorghof. Maar het verzet was erger dan in Steenbergen, met Hitlergroet en al. Ik ben als misdadiger behandeld."