'Containerterminal is een enorme impuls voor de regio en Bergen op Zoom'

De nieuwe los- en laadplaats is halverwege 2019 operationeel en vervangt de huidige containeroverslagplek aan de Vierlinghweg. MCT zit daar aan het maximum van zijn capaciteit.

,,We slaan jaarlijks 65.000 veertig voetscontainers per jaar over. Alleen doordat we 70 procent van alle containers die binnenkomen hergebruiken en weer vullen, zijn we in staat dit aantal te halen. Voor ons komt dit akkoord precies op het juiste moment", zegt MCT-directeur Arn van der Vorst.

'Geen onwil'

De nieuwe buitendijkse terminal zorgt voor een verdubbeling van de huidige capaciteit. ,,Dat is een enorme impuls voor de regio en Bergen op Zoom. We zijn dan ook trots dat we dit akkoord hebben gesloten", aldus wethouder Ad Coppens. Hij geeft toe dat de aanleg een kwestie van de lange adem is geweest en benadrukt dat er 'geen onwil in het spel is bij gemeente en/of provincie'. ,,Dat de terminal er zou komen stond als een paal boven water. Maar het op de juiste manier inpassen heeft de nodige voeten in aarde gehad."

Spijkerbed

MCT voert gesprekken met aannemers over hoe de los- en laadkade, die op ongeveer 3 tot 3,5 meter boven waterpeil komt te liggen, het beste wordt aangebracht. Gezien de bodemgesteldheid is dat volgens het bedrijf 'een uitdaging'.

Van der Vorst: ,,Je hebt te maken met slik en veen. Onder de kranen komen heipalen die op tussen de 14 en 24 meter diepte komen. De kade zelf ligt op een raamwerk met betonnen palen dat je het beste met een spijkerbed kunt vergelijken. Dit is een beproefde methode die we elders op Noordland al hebben toegepast bij de bouw van onze bedrijven."

MCT bouwt de terminal die voor ieder bedrijf te gebruiken is. Dat is overeen gekomen met de gemeente. ,,We rekenen daar marktconforme prijzen voor", aldus de MCT-directeur.

'De vlag gaat uit'

De omwonenden van de huidige terminal zijn laaiend enthousiast dat de plannen nu eindelijk doorgaan. ,,We hebben in het verleden regelmatig overlast gehad. Het bedrijf heeft daar overigens altijd keurig op gereageerd en maatregelen genomen. Maar het blijft behelpen, zeker als de wind verkeerd staat. Dan is uitslapen geen optie. Dat de nieuwe terminal er komt is geweldig. De vlag gaat uit, ook bij mijn buren", zegt Ad Vanwesenbeeck.