Consternatie na val uit raam in Bergen op Zoom: 'Het was schokkend om te zien’

Pop up winkel Vintage Vastena­vend opent vrijdag in Fortuin­straat Bergen op Zoom

31 januari BERGEN OP ZOOM - Haal je binnenkort je bontjas of boerenkiel van zolder. Of je stap je even binnen bij Vintage Vastenavend, de pop-up winkel in de Fortuinstraat in Bergen op Zoom. Het pand van Koster Muziek staat van voor tot achter vol met tweedehands kleding. Van leren jassen tot soepjurken en vintage wielerjasjes zoals van Sauna Diana uit Zundert. Voor een paar euro heb je een outfit.