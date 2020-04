Conny Helder: ‘Jaren procederen om Ketrientje? Dat is onverteerbaar!’

Dat is de felle reactie van Conny Helder, bestuurder van tanteLouise, op het verzet tegen nieuwbouw op de plek van voormalig zorgcentrum Huize St. Catharina in Bergen op Zoom. Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting Cuypersgenootschap en Vereniging tot Behoud Ketrientje vinden dat hoofdgebouw en zusterhuis monumenten zijn. En verzetten zich koppig tegen plannen voor sloop van die gebouwen.

Als ze volharden kan dit een enorme vertraging opleveren voor het plan van tanteLouise. Die zorginstelling wil zorg- en koopappartementen bouwen op het terrein. En alles wat er nu staat slopen. Omdat alleen op die manier het plan financieel haalbaar is. Inpassen van wat voor nieuwe bestemming ook in het hoofdgebouw en zusterhuis kost te veel geld. Geld dat tanteLouise liever aan zorg besteedt dan aan stenen.

Enorm golf aan ouderen

,,Er komt een enorme golf aan ouderen aan die zorg nodig hebben. Het college heeft een afgewogen beslissing genomen dat hoofgebouw en zusterhuis geen monumenten zijn. Omwonenden hebben via een petitie erop aangedrongen dat we ons plan uitvoeren. Daarover hebben we zorgvuldig overleg gehad, met bewoners, met de Vereniging Binnenstad en andere betrokkenen. Nu is het moment om het doen!”, aldus bestuurder Helder.

Verwijzend naar de huidige coronacrisis zegt ze: ,,Dit laat nu precies zien dat je moderne locaties nodig hebt. Met een binnentuin. Om goede zorg te kunnen leveren. Kijk maar naar de Hof van Nassau in Steenbergen. Ziets kan Catharinahof in Bergen op Zoom ook worden”, is haar overtuiging.

Langdurige leegstand van het voormalige zorgcentrum Huize St. Catharina. Dat was waar voorzitter Ria Adriaansen van de Vereniging Binnenstad vorig jaar al voor vreesde. En dat scenario ziet ze nu voor haar ogen voltrekken. ,,Ik word hier gewoon verdrietig van.” Vanuit de Vereniging Binnenstad volgt Adriaansen de kwestie van nabij. ,,Het is een enorm groot complex, er moet gewoon iets mee gebeuren.”

Vlot trekken

Ze was van plan de kwestie voor te leggen aan de achterban, aan de leden van de Vereniging Binnenstad. Om tot een gedragen standpunt te komen over de ontwikkelingen rond het voormalige zorgcomplex. Maar vanwege de coronacrisis kan ze geen vergadering uitschrijven. ,,Want iedereen binnen onze club heeft zo zijn eigen mening, er zijn wat dat betreft grote verschillen.” Op de een of andere manier had Adriaansen gehoopt zo vanuit de VB draagvlak te krijgen. Om te bemiddelen in het maar aanslepende dossier Ketrientje. ,,Ik zou alles willen doen om het vlot te trekken, maar dat kan ik nu niet”, laat ze weten.