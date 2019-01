Coninck ambieert opnieuw een Bib Gourmand met zijn nieuwe bistro in Bergen op Zoom

Burgemees­ter sluit woning Scherpenis­se na drugs­vondst

16:26 SCHERPENISSE - Een woning aan de Geertruidaweg 32 in Scherpenisse is op last van burgemeester Ger van de Velde voor drie maanden gesloten. De burgemeester heeft dat besloten nadat er op 30 oktober een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs in de woning is gevonden.