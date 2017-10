Concrete Valley en 't Rondje winnen ondernemersprijzen in Bergen op Zoom

Betoncentrale Concrete Valley in de Theodorushaven bezit al die kwaliteiten en is daarom in de categorie 'grote' ondernemingen uitgeroepen tot winnaar. Het bedrijf werkt aan projecten als windmolenparken en de metro in Londen en blinkt uit in innovatieve oplossingen.

"Dit had ik niet verwacht", zegt Pieter Nap van Concrete Valley vanaf het podium. "Vijf jaar geleden zijn we in Bergen op Zoom gestart in een lege spookfabriek. Door een steuntje in de rug van de gemeente en enthousiaste mensen hebben we nu een bedrijf dat op rolletjes loopt."