Composiet maakt vliegtuig ijzersterk, dit bedrijf weet waarom, én hoe je het onderhoudt

Een deuk in een metalen vliegtuigromp is handig: je ziet dat er schade is. Een traditionele tap-test ook: een ervaren monteur die op een onderdeel klopt, hoort al gauw of er iets niet in orde is. Zo niet bij composiet, cruciaal materiaal in nieuwe vliegtuigen als de Boeing 787 en Airbus A350, de F-35-straaljager of de NH-90-helikopter.