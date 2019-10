Compliment

Aangezien iedereen, die onderweg is naar onze winkel, eerst langs de appel- en perenboomgaarden komt, horen we regelmatig ‘wat zonde dat er zoveel op de grond ligt’. Natuurlijk is het zonde, maar het is ook heel tegenstrijdig dat mensen in hetzelfde gesprek zeggen dat het fijn moet zijn om zo met de natuur te kunnen en mogen werken. Wij delen onze leefomgeving met de natuur dus het is een illusie om te denken dat we alle fruit voor onszelf kunnen houden. Een pikje erin door een appelvink, een eitje van een fruitmot of een steek van een wants en de appel is rot of gaat rotten in de kist.