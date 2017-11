Compliment voor mantelzorgers in gemeente Woensdrecht

Het belonen van mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand in hun familie-, vrienden- of kennissenkring, is een taak die nu voor het derde jaar bij de gemeenten ligt. ,,Mantelzorgers verdienen een compliment. Wij vinden hun rol erg belangrijk, dus zorgen we voor een leuke dag en die cadeaubon", vertelt wethouder Lars van der Beek.

High tea

Mantelzorgers die zich hebben aangemeld, worden 10 november in café Non Plus Ultra in Woensdrecht getrakteerd op een high tea. ,,Een van hen zetten we persoonlijk in het zonnetje door symbolisch de complimentencheque te overhandigen, maar alle anderen die hem verdiend hebben, krijgen die uiteraard ook", aldus Van der Beek.

Wie niet aanwezig is, maar wel geregistreerd staat, ontvangt het compliment per post. Iedereen die meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg verleent aan een inwoner van de gemeente Woensdrecht, komt in aanmerking voor de cadeaubon.

,,Het moet dus wel iets verder gaan dan één keer per week een bakje koffie drinken bij de buurvrouw, hoe waardevol dat ook is."

Groei

Van der Beek heeft het aantal geregistreerde mantelzorgers via de Brede Welzijnsinstelling (BWI) zien groeien. ,,Van zo'n 200 twee jaar geleden tot circa 500 nu. Maar ik schat dat er nog wel duizend mensen zijn die mantelzorg verrichten, maar niet de behoefte voelen om zich te laten registeren."