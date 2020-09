Complete bankstellen gedumpt vanaf het balkon: ‘Het is dweilen met de kraan open’

JMT uit Dinteloord maakt doorstart: ‘We gaan heel klein opstarten’

4 september DINTELOORD - Het eerder failliet verklaarde evenementenbedrijf JMT maakt een doorstart. Oprichter John van de Merbel neemt met zijn beheersmaatschappij IMA de boedel over. Onbekend is nog hoeveel banen er terug komen. Directeur Jean-Pierre Brouwers is vooral blij dat JMT als bedrijfsnaam is gered. ,,We gaan heel klein opstarten en weer aansluiting proberen vinden bij de markt.’'