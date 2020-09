Commerciële corona-testen inkopen voor leerkrachten? ‘Niet te betalen!’

,,Per test zou 160 euro afgetikt moeten worden. Daar bovenop komt een abonnement met het testbedrijf voor 29 euro per medewerker per maand. Wij hebben 850 mensen in dienst. Dat komt dus neer op ruim 24.500 euro per maand, los van de testkosten. Dat is natuurlijk een belachelijk bedrag”, vindt Cépèro.