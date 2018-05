Commentaar: een overheid moet geen nepnieuws verspreiden

CV De Vrolijke Vierders uit Dinteloord zit zonder loods: 'pijnlijk om zo afscheid te nemen'

12:44 DINTELOORD - Het doek lijkt gevallen voor carnavalsvereniging De Vrolijke Vierders uit Dinteloord. ,,We bestaan nu drie jaar en in die tijd moesten we al twee keer verhuizen'', vertelt Jurgen de Geus. ,,Nu zitten we weer zonder locatie.''