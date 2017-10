Commandant vliegbasis Woensdrecht zwaait af

Tja, dat hek. ,,Het blijft een eeuwige strijd”, drukt luchtmachtkolonel Peter de Boer zich in krijgstermen uit. ,,Er gebeuren op vliegbasis Woensdrecht fantastisch leuke, gevarieerde dingen en we hebben niks te verbergen, maar veel kunnen we nou eenmaal niet laten zien. Jammer, maar we brengen het toch zo goed mogelijk voor het voetlicht.”

Zo’n drie jaar voerde De Boer het commando over de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht, met circa 2.000 banen de grootste lokale werkgever. ,,Als we op scholen vragen van wie er vaders, moeders of kennissen hier werken, gaan bijna alle handen omhoog.”

Kaasschaaf

Toen De Boer het commando in 2014 overnam van kolonel Johan de Jongh, was er zo’n 30 procent bezuinigd. ,,Dat werden erg dikke plakken met de kaasschaaf. Onze opleidingen moesten efficiënter, zonder kwaliteit in te leveren. Een diploma moet iets waard zijn, overal ter wereld.”

Daarnaast diende hij samenwerking te zoeken. Het hek met de commerciële luchtvaartburen bij Aviolanda werd letterlijk opengezet om onderhoud en instructie over en weer te faciliteren. Met de 2500 meter asfalt aan start- en landingsbanen had de basis al een gedeelde levensader met het businesspark, met zo’n duizend banen ook een economische factor van belang. Een die nog gaat groeien met het toekomstige onderhoud aan motoren en onderdelen van de F35-straaljager.

,,Wij hebben veel technische topinstructeurs in vaste dienst die ook les geven bij de AMTS”, verwijst De Boer naar de Aircraft Maintenance & Training School op Aviolanda. ,,Zij zijn gewend om mensen in te huren. Van die flexibele schil maken wij dan weer gebruik. Dus echt afspraken op werkniveau, niet alleen op papier.”

Fikkende vliegtuigromp

Volledig scherm Commandant Peter de Boer van vliegbasis Woensdrecht speldt in 2015 een erekoord op bij brandweerman Bart de Smet voor het redden van het leven van een man die een hartaanval kreeg. © Chris van Klinken / het fotoburo De Boer trad ook buiten de hekken. ,,Zag je ze trainen bij ons brandweeroefencentrum”, duidt hij op de fikkende vliegtuigromp die werd geblust. ,,Een van de mooiste centra van Europa. Maar we blussen hier ook op bedrijventerrein De Kooi, werken samen met vrijwillige brandweer en de veiligheidsregio’s. Die sturen ons ook instructeurs voor basislessen waar onze specialisten te duur voor zijn.”

Maar de vliegbasis omvat zoveel meer, vertelt hij met een enthousiasme dat zijn afscheid nog zwaar zal doen wegen. ,,Ik zei ook in één hartslag ja toen ik naar Woensdrecht kon. Zo’n mooie locatie op de Brabantse Wal. En alle andere vliegvelden ondersteunen met het oog op missies.”

De Boer schat dat 90 procent van alle luchtmachtmilitairen zijn of haar opleiding deels in Woensdrecht geniet. ,,Je leert hier naast technische zaken ook op tijd komen, communiceren - zonder mobieltjes, haha - en samenwerken. Je wordt bij Defensie ontregeld, weet soms niet wat je te wachten staat. Maar bij het afronden van je opleiding ben je zelfverzekerder. Mooi als ouders en familie die metamorfose zien bij de beëdiging.”

1200 bedden

Met 1.200 bedden is de basis het grootste ‘hotel’ in de regio. Inclusief mbo-stagiairs lopen er dagelijks 600 à 700 leerlingen rond. Al blijft werving nodig. ,,We maken lespakketten om leerlingen van groep 7 en 8 met name voor techniek te interesseren.” Ook breidde De Boer het aantal instructeurs weer uit (,,We hadden te diep gesneden”) en liet de dertien vliegtuigen, type Pilatus PC7 moderniseren. ,,We kunnen weer vooruit.”

Trots is hij ook op de meteorologische dienst, die 24 uur per dag het weer overal ter wereld checkt in verband met de inzet van militairen. ,,We zijn zelfs back-up voor het KNMI in De Bilt. Toen ze onlangs storing hadden, kwamen ze hier werken.”

Drones

Volledig scherm Uitleg over drones op de Vliegbasis Woensdrecht. © TONNY PRESSER Tevens opende De Boer in 2016 een dronetestcentrum, waarvan ook overheden en bedrijven gebruik kunnen maken. ,,We willen voorop lopen in techniek. Met Staatsbosbeheer kunnen we op dronebeelden bekijken waar we moeten maaien. Bepaalde grashoogtes trekken vogels aan en dat combineert slecht met vliegtuigen.”

Anderzijds is er overleg over natuurgebied Markiezaat. ,,We passen in gevoelige seizoen vliegroutes aan om broedvogels niet te storen.” Ook voor de 28 buren van de basis ging hij de poort uit. ,,Er zal altijd wat herrie zijn, maar beter communiceren vooraf dan later procederen.”

Willem-Alexander

De Boer ontving in 2013 van premier Rutte een medaille omdat hij het commando voerde over het militair ceremonieel op De Dam bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Maar veel meer voldoening voelt hij over zijn missies in Afghanistan, Kosovo en Afrika. ,,Een gebied moet veilig zijn voor je kunt opbouwen. Het mooiste is om daaraan bij te dragen. Dat houden we de jongens en meiden hier in opleiding ook voor.”