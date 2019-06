Commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht reageert: ‘Groep verrast door het noodweer’

Plan voor 122 arbeidsmi­gran­ten in oude Rabo geeft onrust in Ossend­recht

18:14 OSSENDRECHT/HOOGERHEIDE - De aanvraag van uitzendbureau Pollux om de oude Rabobank in Ossendrecht zo te verbouwen dat er 122 arbeidsmigranten kunnen wonen, zorgt voor onrust in het dorp en vragen in de Woensdrechtse raad. Dat doorkruiste dinsdagavond de discussie over het toekomstige huisvestingsbeleid.