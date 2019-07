Comité trapt af met cao-acties in Bravis ziekenhuis

Ziekenhuismedewerkers komen die dinsdag tussen de middag in de centrale hal van zowel Roosendaal als Bergen op Zoom bijeen voor de actie-aftrap. Het vastgelopen cao-overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) leeft zeer onder het personeel, zegt Wessel van Meer van het actiecomité. ,,Je merkt dat medewerkers zich erin verdiepen. We zitten op een keerpunt. Het besef leeft dat in de komende jaren echt wat moet gebeuren om het werk in een positief daglicht te zetten”, aldus Van Meer (28) die verpleegkundige is op de spoedeisende hulp van Bravis ziekenhuis.

De vakbonden eisen 5 procent meer loon en een toeslag als medewerkers plotseling opgeroepen worden. De NVZ wil in drie jaar niet verder gaan dan gemiddeld 2,5 procent met ingang van komend najaar. De oude cao liep dit voorjaar al af.

Quote In de komende jaren moet er echt wat gebeuren om het werk in een positief daglicht te zetten. Wessel van Meer, Actiecomité CAO Bravis

Vanwege het grote tekort aan vooral gespecialiseerde verpleegkundigen wordt er op de werkvloer steeds meer verlangd van mensen, terwijl de geboden loonstijging minder is dan de inflatiecorrectie, aldus Van Meer. Behalve meer salaris willen de medewerkers ook een betere balans tussen werk en privé. Vanwege het personeelsverloop zijn in de afgelopen jaren steeds meer zzp’ers ingevlogen die duurder zijn, maar ook in de positie zijn om hun eigen agenda te bepalen. Het wordt daardoor minder aantrekkelijk om in loondienst te werken, zegt Van Meer.