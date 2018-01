Column: Heel Steenbergen huilt

Eigenlijk gaat het me niets aan wat er in Steenbergen gebeurt. Als verslaggever Bergen op Zoom dien ik mij niet over de denkbeeldige demarcatielijn te begeven die beide gemeenten van elkaar scheidt. Maar ik zeg u, dat valt me de afgelopen weken zwaar, erg zwaar. Mijn handen jeukten al bij het zien van het Steenbergse verkiezingslied. Groot respect voor mijn collega Majda Ouhajji die het tenenkrommende, muzikale misbaksel met nog enige distantie naar de prullenbak verwees. Eva Jinek en haar studiogasten waren een week later een stuk minder mild en fikten de maker tot zijn enkels af.

Maar het kan nog erger. Uit naam van de Steenbergse gemeenteraad is begin deze week via Twitter een filmpje verspreid waarin nut en noodzaak van stemmen tijdens komende gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgelegd. Als nietsvermoedende twittervolger klik ik op de link en krijg het filmpje te zien. Na ongeveer tien seconden bekruipt me al het gevoel dat ik niet serieus wordt genomen. Alsof ik op het niveau van iemand met een licht verstandelijke beperking acteer. Nu heb ik altijd als verslaggever geleerd simpel en eenvoudig te schrijven. Maar dit wordt me toch al te gortig. 'De gemeenteraad maakt namelijk de regels voor de gemeente. En aan die regels moet jij je straks houden'. Alle goede bedoelingen ten spijt, als je zo je eigen bevolking benadert, dan neemt straks geen hond meer de moeite op 21 maart een kruisje te zetten achter een naam.

Met meer dan weerzin zit ik het filmpje uit. En zie uiteindelijk door wie het is gemaakt. ProDemos. En waar maakt deze club zich voor sterk? Licht verstandelijk beperkten in de gelegenheid stellen zelf te beslissen of ze wel of niet gaan stemmen. Wat dat betreft sluit hun voorlichtingsfilmpje perfect aan bij hun doelgroep. Moet ik hieruit begrijpen dat de gemeenteraad veronderstelt dat de intelligentie van de gemiddelde Steenbergenaar dat niveau niet overstijgt?