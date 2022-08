Colosseum Dental blijft verdoofd achter na cyberhack; tandartsen kunnen patiënten nog niet helpen

Deze Dinteloord­se mannen runnen een hondencam­ping waar óók de honden vakantie hebben

DINTELOORD/LAPEYROUSE - Remco Blom en Norbert Bolluijt vertrokken eind april halsoverkop naar Frankrijk. Lieten hun leven in Dinteloord achter zich om in de Auvergne een hondencamping te bestieren. Hoe bevalt het daar, midden in het hoogseizoen? ,,Druk, maar heel erg goed.”

3 augustus