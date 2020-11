College van ‘redder’ lastige jeugd en een hoogleraar arbeidsmarkt

De duurzame toekomst van West-Brabant staat centraal in de reeks digitale colleges, die vanuit het Eventum in Bergen op Zoom worden verzorgd. De derde editie is dinsdag 1 december vanaf 14.00 uur per livestream te volgen via de website sameninderegio.nl. Bij de vorige colleges haakten ruim 120 scholieren, studenten, ondernemers, ambtenaren, wethouders, deskundigen en burgers uit de regio in.