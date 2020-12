Collega's overleden Bergse Nicole wandelen 25.000 euro bij elkaar voor coronahulp: ‘Het is hartverwarmend’

Bergen op Zoom krijgt GGD-coronatest­straat aan Wattweg

16 december BERGEN OP ZOOM - GGD West-Brabant start in januari met de opbouw van een coronateststraat op het voormalige terrein van Van Egeraat aan de Wattweg in Bergen op Zoom. Uiteindelijk kunnen daar straks 3.000 testen per dag worden afgenomen.