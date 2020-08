Col du Kragge is mountainbikewalhalla: ‘Constant alert blijven anders lig je zo op je snufferd’

Na het werk is het omkleden, mountainbike pakken en naar de Bergse Heide voor een rondje over de zwarte route. Even het hoofd leegmaken. Zijn de spieren opgewarmd, dan steken Alleman en Van Tilburg het spoor over, naar Col du Kragge. En kan het echte werk beginnen. ,,Het een fantastisch parcours. Je moet alleen constant alert blijven, anders lig je zo op je snufferd.”

In de eerste drie maanden na de opening komt het parcours regelmatig negatief in het nieuws. Mountainbikers vallen en de traumahelikopter rukt uit. Ervaren mountainbikers noemen de baan zelfs ‘op het randje’. Een aantal bochten wordt bijgeschaafd. De gemeente plaatst een waarschuwingsbord. Wie voor het eerst op een mountainbike zit, heeft hier weinig te zoeken. Daarover zijn Alleman en Van Tilburg het eens.

Geen ‘horrorparcours’

Maar om Col du Kragge af te schilderen als ‘horrorparcours’, dat gaat de Bergenaren veel te ver. ,,Ja, er gaan mensen onderuit. Vaak door onervarenheid. Of zelf overschatting. Maar dat gebeurt op de racefiets ook. Voor de fanatieke biker is dit echt een aanwinst. Je kunt jezelf in een rondje helemaal kapot trappen. Heerlijk.” Dat het een serieus parcours is blijkt. Zelfs Matthieu van der Poel komt er af en toe trainen.

De kombochten zorgen voor de nodige uitdaging.

Niet dat Alleman en Van Tilburg maar in de buurt komen van de wereldkampioen. Toch zien de heren het als uitdaging om het rondje iedere keer net wat sneller af te leggen. ,,Van de week reed ik nog een persoonlijk record”, zegt Van Tilburg, wijzend naar zijn fietscomputer. Via een app als Strava vergelijken ze elkaars tijden. De snelste legt het rondje in iets van 12 minuten af. ,,Daar komen wij niet aan hoor.”

Succes staat of valt bij onderhoud

Met de aanleg van Col du Kragge merkt Alleman op dat het mountainbiken duidelijk in de lift zit. Tot problemen leidt dat zelden. ,,Sterker nog, nu je als mountainbiker eigen routes hebt, zijn er in de bossen minder conflicten tussen fietsers, wandelaars en ruiters.” Met precies dat idee heeft de gemeente Bergen op Zoom destijds geïnvesteerd in het uitbreiden van het mountainbike-routenetwerk.

Het parcours van Col du Kragge is 5 kilometer lang en telt plusminus 200 hoogtemeters.

Nu het 5 kilometer lange parcours over de voormalige vuilstort mountainbikers uit heel het land trekt, staat of valt het succes de komende jaren bij onderhoud. Als eigenaar is de gemeente daar verantwoordelijk voor, zegt projectleider Wart Vansteelandt. ,,Wij laten ons graag informeren door een groep vrijwilligers die het parcours naloopt zodat onze medewerkers het parcours onderhanden kunnen nemen.”

Fanatieke vrijwilligers

Die groep vrijwilligers heeft zich inmiddels verenigd in Freeride ZuidWest. Een fanatieke club die destijds bij Fort de Roovere afdalingen heeft aangelegd. En recent nog duizend manuren heeft gestoken in het opnieuw aanleggen van de zwarte route die langs de Bergse Heide loopt. ,,We kunnen duidelijk merken dat er meer mensen zijn gaan mountainbiken. De routes vragen meer en meer onderhoud”, zegt bestuurslid Herman Hoek.

atb toertocht molenrijders.fietsers op de kragge

Hetzelfde ziet hij terug op de Kragge. ,,Op de afdalingen zie je steeds meer remsporen ontstaan doordat mensen met minder ervaring met blokkerende achterrem naar beneden gaan.” De harde ondergrond van het parcours maakt het onderhoud tijdrovend. ,,Je veegt het niet even aan met een bezem. Onderhoud moet machinaal gebeuren. Wij wijzen de gemeente op de plekken waar dat nodig is.”

Ook Alleman en Van Tilburg hebben gemerkt dat het parcours langzaam uitslijt. Last hebben ze daar nog niet van. ,,Het maakt het iedere dag anders”, zegt Alleman. ,,En daarmee uitdagend.” Wat de fanatieke bikers nu nog missen is de aansluiting van de Bergse routes op die van Woensdrecht en later, als die route klaar is, op de Kalmthoutseheide. ,,Dan kun je ruim honderd kilometer bewegwijzerd onverhard rijden. Dat is toch uniek?”

Een jaar geleden is de mountainbikeroute Col du Kragge geopend in Bergen op Zoom.