Cocaïnewasserij in huis Bergen op Zoom, bewoner opgepakt

Bont & Blue verkoopt Pools aardewerk vanuit een showschuur: ‘Servies is mijn passie’

HALSTEREN - Een bonte verzameling servies staat opgestapeld in kasten. Vanuit een schuur in het buitengebied van Halsteren verkoopt Gerda Valkenburg (59) haar passie: Pools aardewerk. ,,Toen ik het voor het eerst zag was ik op slag verliefd.”

13 januari