Cocaïne, hasj en flinke som geld gevonden in auto van man (21) in Hoogerheide

Heilige lotussen ‘staan op springen’ in Arboretum Kalmthout: ‘Ze bloeien slechts enkele dagen’

13 augustus KALTMTHOUT - Het Arboretum in Kalmthout is een ‘attractie’ rijker. De heilige lotus gaat bloeien en dat levert mooie taferelen op in de idyllische vijver van de plantentuin. Het is nog maar het tweede jaar dat ze echt bloeien.