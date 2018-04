Coalitievorming Woensdrecht: puzzelen met poppetjes van 0,6 fte

Asperges vliegen de winkel uit met dit weer, maar we zouden er met z'n allen nog véél meer kunnen eten

10:11 Het is met dit mooie weer flink aanpoten voor de aspergekwekerijen in Brabant. Zeker kwekerijen met een verkooppunt aan huis krijgen honderden klanten over de vloer. Mogelijk dat ze deze dagen uitverkocht raken, maar over het hele seizoen gezien zouden we in Nederland nog veel meer asperges kunnen eten.