Coalitie met CDA ligt voor de hand in Bergen op Zoom

Dat is kort door de bocht de conclusie na de verkiezingen van 21 maart voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom.

Waarom CDA?

De gemeenteraad telt 33 zetels. Deze drie partijen kunnen samen rekenen op 18 zetels. Waarom CDA? Haast noodgedwongen, zo lijkt het op het eerste gezicht. Arjan van der Weegen heeft nog een andere optie: Lijst Linssen. Ook vier zetels. Maar de kopman van GBWP liet op de verkiezingsavond al meteen weten daar geen zin in te hebben.

Ellende

Hij heeft blijkbaar genoeg ellende met Linssen gehad, de breuk van 2015 siddert nog na. En de nieuwe confrontatie die Linssen vorige week zocht over de aankoop van het voormalige suikerlab heeft de verhoudingen geen goed gedaan. Exit Linssen. Veroordeeld tot een marginale rol in de oppositie de komende vier jaar.

Auvergnepolder

Diezelfde Van der Weegen gaf al voor de verkiezingen te kennen per se door te willen met de VVD. De twee partijen hebben goed samengewerkt de afgelopen vier jaar. Er is geen reden voor Van der Weegen om dat overboord te zetten. Het enige waar de twee het hartgrondig over oneens zijn is de vestiging van bedrijven in de Halsterse Auvergnepolder. Maar daar komt ongetwijfeld een Weegeriaanse oplossing voor. Als die er al niet is?

Eigenzinnig

D66 dan. Niet in beeld! Deze partij kwam in 2014 als winnaar uit de bus en stapte in het college. Maar die samenwerking is de afgelopen jaren geen van twee goed bevallen. Te vaak verraste D66 de overige coalitiepartijen met een eigenzinnige opstelling. Het botste. Dat viel slecht bij GBWP.

Zo niet meer

Maar ook binnen D66 zat de samenwerking in de coalitie niet lekker. Wethouder Yvonne Kammeijer van D66 werd smalend de derde GBWP-wethouder genoemd omdat ze te braaf aan het handje liep van Van der Weegen en zijn GBWP-collega Patrick van der Velden. ,,Zo niet meer'', viel er de afgelopen tijd binnen D66 regelmatig te beluisteren.

Ambities

En dat betekent dat Arjan van der Weegen en lijsttrekker Barry Jacobs van de VVD automatisch uitkomen bij het CDA van Annette Stinenbosch. Die heeft de afgelopen tijd keer op keer laten blijken bestuurlijke ambities te hebben. Toen Linssen in 2015 uit de coalitie werd gezet was het CDA al in beeld. Maar niet iedereen binnen GBWP, VVD en D66 zag haar op dat moment zitten als wethouder. Of dat nu anders ligt, moet de komende weken blijken. En wellicht heeft het CDA nog een andere wethouderskandidaat?