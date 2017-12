Clubliefde voor SC Kruisland: 'We wonen op de oude penaltystip'

KRUISLAND - Hij is lid van het eerste uur en was erbij, die zomeravond van 1956 toen de club in het café van Jan Wezenbeek werd opgericht. SC Kruisland zag het licht en kapelaan Peeters gaf er zijn zegen aan. ,,Dat hoorde er bij, in die tijd'', zegt de 75-jarige Jan Lodiers.

Op tafel liggen de schriften, vol met aantekeningen en krantenknipsels over de geschiedenis van de vereniging. Jan heeft ze van jongs af aan bijgehouden, later samen met echtgenote Riet. Ergens op zolder liggen nog meer schatten. Zoals een schriftje, met alle opstellingen en uitslagen van zijn eerste jaar als voetballer bij de B-jeugd. Waar die drang tot vastleggen en bewaren vandaan komt? Jan heeft daar geen grote woorden voor nodig. ,,Ik vind het gewoon leutig.''

Wonen op de stip

Quote Ik was nogal een goalgetter Jan Lodiers Het echtpaar Lodiers woont op een bijzondere plek in het dorp. Vlakbij dorpshuis Siemburg, de plek waar het eerste veld van de club gelegen was. ,,Ik denk dat wij op de penaltystip wonen.'' Jan mag je gerust een begrip in de West-Brabantse voetbalwereld noemen. Zowel als voetballer en als bestuurder heeft hij zijn sporen verdiend. Twintig jaar lang speelde hij in het eerste, een aanvaller met een neusje voor het doel. ,,Ik was nogal een goalgetter.''

We pakken er zomaar en schriftje bij, het seizoen 1974-75. Toeval of niet: het schrift valt open met een oud verslag uit deze krant van het duel tussen Kruisland en Halsteren, vierde klasse toen nog. De kop: Jan Lodiers topschutter. Behalve het wedstrijdverslag en de stand voegt Jan ook nog persoonlijke aantekeningen toe. Soms zijn ze kort en krachtig, zoals na het met 0-5 gewonnen duel bij Divo in datzelfde jaar. ,,Slecht weer.''

Functies

Jan heeft de club ook ruim vijftig jaar als bestuurder gediend, in allerlei functies. ,,Ik ben alleen nooit secretaris geweest.'' 33 jaar waakte hij als penningmeester over de centen. Drie jaar voorzitter. Tegenwoordig zit hij in de groenploeg van de vereniging. ,,Ik ben bevorderd tot tuinman.'' Door een spierblessure komt Jan even niet in actie. ,,Ik zit op de reservebank.'' Wel ontvangt hij nog steeds gasten en arbitrage in de bestuurskamer, hoewel hij geen officiële functies meer bekleed. ,,Dat heb ik altijd gedaan.''

Riet komt trouwens ook uit een echt sportnest en is bijna net zo fanatiek. Jack van Eekelen, de Thor-man bij uitstek in Roosendaal en in vroegere dagen crack op de steeple chase, was haar broer. Jan: ,,Gelukkig heeft ze nooit geprobeerd om mij de atletiek in te trekken.'' Zoon Leon speelde lang in het eerste elftal, totdat een schouderblessure hem dwong om te stoppen. Tegenwoordig supporteren ze voor kleinzoon Luuk, speler van het zaterdagteam van de vereniging. Riet: ,,Dat is ons allesie.'' Op zondag staan ze ook nog steeds langs de lijn, bij het eerste elftal dat nu een ambitieuze tweedeklasser is.

Jan is volgens Riet nog altijd fanatiek, ook verbaal. ,,Ik ga niet naast hem staan. Daar wil je niet bij horen.'' Al bladerend door de ruim veertig jaarboeken en nog oudere schriften komt een heel mensenleven voorbij. Jan als meubelmaker en stoffeerder, lang bij Huijbregts in Halsteren. Zijn onvergetelijke diensttijd, met onder andere een verblijf in Frankrijk. ,,Daar heb ik De Gaulle nog gezien.'' Natuurlijk gaat het ook over de gezondheid van Jan en Riet. ,,We hebben samen heel wat meegemaakt.''

Trots

Bovenal gaat het over SC Kruisland, de club waar Riet ook nog twaalf jaar in de kantine werkte. Ze zijn trots op hun club. ,,We hebben lang in de kelder gespeeld, tegen clubs als Val Aan en Oudemolen die niet meer bestaan. Bij alle ups en down waren we erbij. Mooi dat we nu ook de opmars van de laatste jaren mogen meemaken.''