Clubliefde spat van dit boek af: 'Als Dosko verliest, heb ik nog steeds een rotzondag’

Me­ga-stroomsta­ti­on moet ergens bij Halsteren komen. 'Maar niemand wil dit in zijn achtertuin’

10:50 HALSTEREN - Met een omvang van twaalf voetbalvelden gaat de bouw van een nieuw hoogspanningsstation door TenneT in of nabij de Auvergnepolder forse impact hebben. De netbeheerder verzamelt nu reacties over het zoekgebied ten westen van Halsteren en Lepelstraat en legt die deze zomer met alle plussen en minnen voor aan de gemeente Bergen op Zoom.