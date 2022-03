Cliënten ZEP Werkt sorteren kleding voor Oekraïners: ‘Deze mensen hebben het harder nodig dan ik’

Ann is een van de cliënten van zorgorganisatie ZEP Werkt, die twee dagen kleding gesorteerd hebben voor de Oekraïense vluchtelingen in Avondvrede.

In zorgcentrum Avondvrede wordt een groep vluchtelingen opgevangen. Via Stadlander, Samen in de Regio en stichting La Pucelle werd er de afgelopen tijd van alles ingezameld, waaronder stapels kleding. ,,Wij hebben alles opgehaald en samen met onze zo’n vijftig cliënten gesorteerd”, vertelt Fleur van Gorkum van ZEP Werkt, een zorgorganisatie waar dagbesteding wordt gegeven.

Quote Wij hebben alles opgehaald en samen met onze zo’n vijftig cliënten gesorteerd Fleur van Gorkum, ZEP Werkt

De cliënten komen onder andere van de GGZ en Moermont, het zijn mensen met bijvoorbeeld psychische klachten of een drank- en drugsachtergrond. ,,We waren bang dat veel van hen niet mee zouden willen doen”, lacht Jelmer de Waard. ,,Omdat het anders is dan anders, onze cliënten zijn erg gehecht aan hun dagelijkse routine. Maar bijna alle cliënten wilden helpen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © peter van trijen/pix4profs

Zakken met lintjes

In de sportruimte aan de Oude Moerstraatsebaan wordt alle kleding uitgezocht. ,,Spullen met vlekken heb ik apart gelegd”, zegt De Boer. De rest gaat in tassen. Dameskleding, herenkleding, kinder- en babyspullen krijgen allemaal een gekleurd lintje eraan. ,,Zo weten ze straks in Avondvrede ook wat erin zit”, zegt De Waard.

Sjoerd Pot komt bijna dagelijks te voet van Gageldonk naar ZEP Werkt. ,,Omdat ik wil afvallen. Normaal kom ik hier sporten, maar dit doe ik ook graag. Je helpt er mensen mee.” Kleren vouwen, dat is niks voor hem. ,,Maar ik heb alles in tassen gedaan. Samen hebben we veel werk verzet.”

Quote Ik heb alles in tassen gedaan. Samen hebben we veel werk verzet Sjoerd Pot

Dat beaamt Van Gorkum. ,,We kregen kleding mee voor twee dagen, maar na de eerste ochtend was alles al uitgezocht, gesorteerd en gevouwen. We zijn echt heel trots op onze cliënten! Ze hebben zelf niet veel en toch doneren ze hun spullen aan de Oekraïners.” De zorgorganisatie gaat ook kijken of ze dagbesteding kan verzorgen voor de vrouwelijke vluchtelingen.