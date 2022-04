CKB Popschool swingt in 't Slik: ‘Misschien breken we binnenkort wel door’

Voor Chiel van der Moeren, Floortje van Vegchelen, Homerus Hoogland, Olaf Moeringen, David Malm en Louise Segers is het de tweede keer dat ze als band op het podium staan. ,,De eerste keer was in Gebouw-T”, vertelt Moeringen.



,,Dat was heel spannend, maar wel leuk. Nu zijn we al wat minder zenuwachtig, ’t Slik is toch wat kleinschaliger. Bij Gebouw-T heb ik echt beroemdheden op het podium zien staan, en dan stonden wij daar ineens.”