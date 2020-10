Circus strijkt onaangekondigd neer in Hoogerheide: ‘We zaten met onze handen in het haar’

Hier moet het geld vandaan komen: weg kerstboom­in­za­me­ling, weg bloembak­ken en hertenkamp Halsteren

17:15 BERGEN OP ZOOM - Geen kerstboominzameling meer. Einde verhaal hertenkamp op De Beek in Halsteren, geen bloembakken meer in de binnenstad. Geen bestrijding eikenprocessierups in het buitengebied. Bergen op Zoom moet fors bezuinigen. Dat wordt steeds duidelijker zichtbaar.