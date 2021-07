Circus in Bergen op Zoom zamelt geld in voor Limburg: ‘We weten hoe het is om in nood te zitten’

De eerste avond gaat de volledige opbrengst naar Giro 777. Het geld gaat naar burgerinitiatieven in het getroffen gebied, die helpen om de samenleving weer op poten te krijgen als de modder is opgeruimd. Van de verdere voorstellingen wordt 10 procent gedoneerd aan het nationale rampenfonds.



Maar eh, het circus heeft zelf toch ook geen makkelijk jaar achter de rug? Klopt, zegt Leia Zinnecker van het circus. ,,We weten dus zelf hoe het is om in nood te zitten. Wij kennen het gevoel waarbij je de toekomst even in duigen ziet vallen. Daarom willen we graag helpen."