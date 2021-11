Circus Barani voor de tweede keer in Steenbergen: ‘We kregen veel fijne reacties’

De voorstellingen worden volgens de laatste coronamaatregelen geregeld: er zijn vaste zitplekken. ,,Die hebben we altijd al gehad. Wel anders dan normaal is dat we aan de deur de coronacheck moeten doen", zegt Blokker. Iets dat het circus niet graag doet. ,,Het is lastig, geeft oponthoud en er zijn mensen die daardoor niet naar het circus kunnen komen. Maar we doen het liever zo dan helemaal niet. Anders hebben we helemaal geen inkomsten.”