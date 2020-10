Circus Barani strijkt neer in Bergen: per voorstelling maar dertig bezoekers

Bergen op Zoom - Circus Barani staat van 15 tot en met 18 oktober in stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. In totaal zes voorstellingen, allen met maar dertig bezoekers. Lijst Linssen is verbaasd, maar er is ook verwarring onder inwoners die niet begrijpen waarom de kermis volgende week niet en het circus wél doorgaat.

Kermis niet, circus wel

,,Het circus is een evenement waarbij de anderhalve meter afstand gerespecteerd kan worden”, legt woordvoerder Erwin Stander uit. ,,De kermis is een zogeheten ‘doorstroom-evenement’ waarbij het juist moeilijk is de anderhalve meter afstand te bewaken. Vanwege de oplopende besmettingen is regionaal afgesproken kermissen niet door te laten gaan.”

Corona maakt het ook het circus niet makkelijk. Slechts dertig bezoekers mogen in de circustent, waar normaal gesproken 350 man in past. ,,Het is onze enige bron van inkomsten”, vertelt Lea Zinnecker van Circus Barani. ,,Dieren kijken niet naar corona, die moeten gewoon voer hebben en de rekeningen moeten worden betaald.”

Reserveren verplicht

Tijdens de voorstellingen hoeven de circusartiesten zich geen zorgen te maken over anderhalve meter afstand. ,,Wij zijn een gezin, dus dat is niet nodig. En we zorgen dat we niet in contact komen met het publiek.”

Luchtacrobaten, honden, katten, geiten, duiven en pony’s zullen volgende week hun kunstjes doen in de piste. En natuurlijk ontbreken de clowns niet. Circus Barani speelt op donderdag 15 oktober om 17.00 uur, op vrijdag 16 oktober om 16.30 en 19.00 uur, op zaterdag 17 oktober om 15.00 en 17.00 uur en op zondag 18 oktober om 12.00 uur. Vooraf reserveren is verplicht en kan via 06-16324029 of info@barani.nl.

Volledig scherm Circus Barani © Circus Barani