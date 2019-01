Cijfers bevolkingsgroei Steenbergen en Zundert kloppen niet door uitschrijving arbeidsmigranten

STEENBERGEN - De vreugde was maar van korte duur. Steenbergen is niet de gemeente die het hardste groeide van alle West-Brabantse gemeenten, zoals het CBS meldt. Wat blijkt: arbeidsmigranten schrijven zich vaak niet uit, waardoor de cijfers een vertekend beeld geven.

Volgens cijfers van het CBS groeide het inwoneraantal tot en met november 2018 in de gemeente Steenbergen met 2,26 procent. Het gaat om 975 mensen die vanuit een andere gemeente in Steenbergen komen wonen en 1393 mensen vanuit het buitenland, zoals arbeidsmigranten. Dat laatste aantal klopt dus niet. Volgens gemeentewoordvoerder Angelique Harbers schrijven arbeidsmigranten zich vaak niet uit waardoor de cijfers een vertekend beeld geven. ,,In november zijn wij een actie gestart. We hebben alle arbeidsmigranten een brief gestuurd met daarin de vraag of zij nog in Steenbergen wonen. Krijgen we geen reactie, schrijven wij diegene uit.”

Volgens Harbers is Steenbergen ook zeker geen krimpgemeente. ,,Wij maken in de cijfers onderscheid tussen arbeidsmigranten en niet-arbeidsmigranten. We zien een positieve groei in het aantal niet-arbeidsmigranten, maar die is niet zo groot als het CBS laat zien.”

Zundert

Ook in Zundert geven de cijfers een vertekend beeld. De cijfers gaan tot en met november, maar arbeidsmigranten hebben tot en met januari de tijd om zich uit te schrijven. Woordvoerder Nienke van Est: ,,Uit ervaring weten wij dat arbeidsmigranten zich aan het einde van het jaar uitschrijven en in het voorjaar weer inschrijven.” In de tussenliggende periode brengen ze vaak een bezoek aan hun vaderland en schrijft de werkgever de arbeidsmigrant uit.

Nog niet alle uitschrijvingen zijn binnen én verwerkt waardoor de cijfers op dit moment niet kloppen. ,,De definitieve cijfers zijn in maart bekend. Onze verwachting is dat het aantal inwoners in Zundert is gegroeid met 100 tot 130 mensen, maar dat weten we niet zeker. Het is geen bijzondere stijging in ieder geval.”

Probleem niet bekend bij CBS