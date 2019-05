Chronisch zieke Rosanne gaat naar festival WOO HAH dankzij stichting Tinkerbel

Van 't Land Onverwach­te wendingen, ze horen bij ons werk

9:30 Onze dagen lopen nooit zoals we denken dat ze gaan. Zo zei Caroline deze week: ,,Leuke dag, maar ik heb nog niets gedaan van wat ik wilde doen.” En Brina: ,,Ik heb veel gedaan, maar niet datgene wat jij had gevraagd om te doen.” Dat ik daar iets beter in ben, is waarschijnlijk de reden dat ik de agenda beheer en alle kinderfeestjes, rondleidingen et cetera inplan. Ik let er altijd op dat dit heel zorgvuldig gebeurt, want stel je eens voor dat dat misloopt...