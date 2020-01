Christel wacht al tien maanden op een nieuwe rolstoel: ‘Dit overkomt meer mensen’

Arbeidsmi­gran­ten geweerd uit Steenberg­se woonwijken

11:42 STEENBERGEN - Arbeidsmigranten mogen straks niet meer in de kernen van de gemeente Steenbergen wonen, maar moeten bij voorkeur gehuisvest worden bij het bedrijf waar ze werken. Dat is de grootste verandering in een totaalplan over deze problematiek dat na zo’n 15 jaar praten op tafel ligt.