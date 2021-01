Christel heeft na bijna een jaar eindelijk een nieuwe rolstoel: ‘Het heeft mijn leven veranderd’

Techniek­sec­tor schreeuwt om personeel en vindt oplossing in samenwer­king met onderwijs

29 december WEST-BRABANT - Tot je navel in de blubber. Of je dagen slijten in een fabriekshal. Het beeld van werken in de techniek is hopeloos verouderd. Tegenwoordig programmeer je drones. Of werk je aan hightech vliegtuigonderdelen. Ook in West-Brabant. Met duizenden vacatures schreeuwt de techniek om handjes. En die gaan er komen nu onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen slaan.