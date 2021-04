Chinooks oefenen per september ‘s avonds bij Woensdrecht: ‘Verplichte trainingsdoelen’

HOOGERHEIDE - Vanaf september wordt vanaf Vliegbasis Woensdrecht één keer per week 's avonds geoefend met Chinook-helikopters omdat het de luchtmacht ontbreekt aan ‘geluidsruimte’ op thuisbasis Gilze-Rijen en, door corona, aan oefenlocaties in het buitenland.

De trainingen op de Woensdrechtse basis aan de Kooiweg in Hoogerheide vinden vooral plaats op de baan waar normaal de PC-7-lesvliegtuigen van de luchtmacht gebruik van maken, of iets ten noorden of zuiden daarvan. De oefeningen richten zich op starten, landen en militaire operaties nabootsen met de militaire vrachthelikopter. Het militair circuitvliegen voor oefendoeleinden mag uiterlijk tot 22.00 uur duren.

,,We oefenen niet meer dan nodig, ook al omdat de financiën niet onbeperkt zijn. En we proberen de overlast voor de omgeving altijd te minimaliseren. Maar we hebben nou eenmaal oefenverplichtingen waaraan we moeten voldoen om in eigen land en internationale bondgenootschappen te kunnen functioneren", zegt luitenant-kolonel Frans van der Linde, hoofd operaties van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) op Woensdrecht.

Niet naar het buitenland

,,Momenteel kunnen we door de coronabeperkingen echter niet trainen in het buitenland, dus neemt de druk op Nederlandse locaties toe. Voor alle vliegbases is de maximale geluidsbelasting en het aantal vliegbewegingen vastgelegd. Woensdrecht is overloopveld voor vluchten die bij het Defensie Helikopter Commando (DHC) op Gilze-Rijen de toegestane ruimte zouden overschrijden.”

Behalve Chinooks komen er mogelijk ook andere heli's van het DHC oefenen in Woensdrecht. Burgemeester Steven Adriaansen heeft er bij de vliegbasis al op aangedrongen om te zorgen voor goede communicatie richting de inwoners en ook gevraagd tot wanneer de wekelijkse oefenvluchten vanaf september doorlopen.

Communicerende vaten

,,Er is nog geen einddatum vastgesteld", aldus Van der Linde. ,,Dat hangt af van de behoefte bij het DHC om de oefendoelen te halen. Wat daar niet meer kan, komt naar Woensdrecht, als communicerende vaten. Dat geeft verplaatsing van geluid. Andersom werkt het ook zo: in 2022 doen we baanonderhoud op Woensdrecht, dan vliegen de PC-7's tijdelijk vanaf Gilze-Rijen.”

Woordvoerder Carola de Groen van Vliegbasis Woensdrecht verzekert dat inwoners tijdig geïnformeerd worden. ,,We gaan dit goed onder de aandacht van de regio te brengen, inclusief de noodzaak die erachter ligt. We weten welke avonden er gevlogen gaat worden en zullen dat onder meer via Twitter melden.”

De Chinooks landen in september niet in een vreemd nest. Als de heli's van Boeing uit Amerika aankomen in de Antwerpse haven, worden ze bij het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) gebruiksklaar gemaakt voor het DHC. Ook komen hun Chinooks en Apaches regelmatig naar het LCW voor onderhoud.

Overigens laat het Ministerie van Defensie een gezondheidsonderzoek uitvoeren voor omwonden van vliegbasis Gilze-Rijen, de thuishaven van de luchtmachthelikopters.