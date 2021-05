Chiel Veraart strijdt al elf jaar voor een natuurcamping bij Fort Henricus: ‘Op deze manier blijf ik 1-0 achterstaan’

Brommerrij­der botst tegen boom in voortuin van woning Kruisland

28 april KRUISLAND - Een bestuurder is met zijn brommer tegen een boom gebotst in de voortuin van een woning in Kruisland. De traumahelikopter en twee ambulances kwamen ter plaatse. De brommerrijder is met onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom.