Chemiereus Sabic in Bergen op Zoom wil biomassacentrale bouwen: zo duurzaam is dat

Nicole overleefde de Hercules­ramp maar net: ‘Het was chaos. Mijn ouders kregen te horen dat ik was overleden’

10:30 BERGEN OP ZOOM - De datum van de Herculesramp staat in haar soms haperende geheugen gegrift. Maar aan de gruwel en de chaos van het ongeluk zelf heeft overlevende Nicole Adams geen enkele herinnering. ,,Alles wat ik weet, is me later verteld. Ook hoe mijn ouders eerst te horen kregen dat ik overleden was.”