Chefkok Rene Vermeulen kookt 3 A's bij ABG in Bergen op Zoom

videoBERGEN OP ZOOM - ,,Apart hoor! En ze zijn er nog maar pas!'' Maria Leenaars, kijkt verrast naar haar bord. Daarop liggen asperges, naast een zachtgegaarde kalfsstaartstuk. ,Is dat vlees gemarineerd in ansjovis? Dat proef ik niet'', zegt de bewoonster van het Nieuwe ABG.

Bewoners van Het Nieuwe ABG smullen vandaag van een driegangenmenu, bereid door hun eigen kok Geert Leeuwis en kok René Vermeulen van het Spuihuis. Die laten in de keuken enthousiast het voorgerecht zien: een soep op basis van krabjes, gevangen bij de Bergse Diepsluis. ,,Eigenlijk bijvangst, maar hartstikke lekker'', zegt Vermeulen. Wethouder Yvonne Kammeijer en Dennis van Tilborg, voorzitter van de Proefmei prikken gezellig een vorkje mee met de 160 bewoners van het woonzorgcentrum van tanteLouise.

Ansjovis, asperges, aardbeien en een Thools aardappeltje

Op het menu allemaal gerechten met de drie, of eigenlijk vier, Bergse A's: ansjovis, asperges, aarbeien en een Thools aardappeltje. ,,Omdat onze bewoners de Proefmei moeilijk mee kunnen maken, halen we het evenement gewoon naar hen toe. Binnenkort gaan groepjes bewoners in een oud Volkswagenbusje de Brabantse Wal op om zelf asperges te steken, aardbeien te plukken en ansjovis te halen bij de familie van Dort. Met die boodschappen gaan ze terug naar het eigen huis, waar René Vermeulen samen met de keukenbrigade aan de slag gaat. Behalve ABG kunnen ook de bewoners van Onze Stede in Steenbergen en Mariahove in Ossendrecht van zo'n ProefMei-menu genieten. Met ABG erbij zijn dat 360 menu's'', vertel Marc Molenaars van Tante Louise.

Met die sjieke maaltijd maakt tanteLouise niet alleen de bewoners gelukkig, voegt hij toe. ,,Onze eigen koks zijn ook super enthousiast.'' Reportages over de tocht met het busje en de 3 A's zijn binnenkort te zien in het programma Koken met René op ZuidWest TV.

Foodfestival ProefMei

De samenwerking met tanteLouise past helemaal bij de visie van het foodfestival ProefMei, dat van 29 mei tot en met 3 juni weer losbarst rond het Markiezenhof, vertelt Dennis van Tilborg. ,,Wij willen het evenement graag verbinden aan alles wat speelt in de wereld om ons heen. Dat doen we bijvoorbeeld door de streekproducten te koppelen aan het verhaal achter 'gezond is lekker', aan koken zonder afval, maar ook aan Brabants grote kracht: de gastvrijheid.''

De 3 A's zijn culinair erfgoed en dat raakt bij ouderen soms een gevoelige snaar, weet hij. ,,De associatie met een vroegere eetbeleving kan bij demente ouderen bijvoorbeeld herinneringen naar boven brengen, heel mooi om te zien.'' In het kader van die vernieuwingen is ProefMei een samenwerking aangegaan met de Ierse stad Galway. Die mondt van 5 tot net 7 oktober uit in een tweede festival: We Are Seafood. ,,Er is ook een historisch verband'', zegt Van Tilborg. ,,Galway is bekend om de oesters en mosselen. Bergen op Zoom had vroeger ook oesterputten en dat komt straks allemaal terug als de Waterschans in ere hersteld wordt.'' Ook bij We Are Seafood zal, in samenwerking met de agrifood universiteit van Galway, de connectie worden gemaakt met ouderenzorg, voegt Molenaars toe.

Jenny van der Wegen geniet ondertussen van haar asperges. Ze komt wekelijks in ABG eten. ,,Ik vond koken altijd erg leuk, maar ik krijg er nu een beetje een hekel aan en alleen eten is maar niks.'' Het driegangenmenu vindt ze echt een verrassing. Ze bestudeert de pasta op haar bord. Die heet fregola, komt uit Sardinië en is volgens René Vermeulen hartstikke lekker. ,,Ja, ik moet het natuurlijk wel allemaal navertellen thuis. Pasta ter grootte van een doperwt, zeg ik dan maar.''