Chauffeur uit Bergen op Zoom die zwaargewond raakte bij brand was eerder slachtoffer van brandstichting

Onzekere toekomst voor Gebouw-T: ‘We moeten zichtbaar blijven’

15:07 BERGEN OP ZOOM - Het maximaal aantal bezoekers per intiem concert in Gebouw-T gaat de komende tijd iets omhoog. Van 85 naar 100. Een vetpot is het niet, zegt directeur Gert-Jan de Koster. ,,Het levert geen geld op, maar het kost ons ook niks. We komen per saldo uit op 0.” Toch vindt hij het belangrijk dat er muziek uit de boxen blijft klinken bij het poppodium in Bergen op Zoom.