Chauffeur gewond als hij door muur van bedrijf rijdt in Bergen op Zoom: ‘We dachten dat er iets was ontploft’

Subway bij Wouwse Tol tussen Burger Stack en La Place: ‘Meer te kiezen voor wie trek heeft’

3 april BERGEN OP ZOOM - Met de nieuwe broodjeszaak Subway, tussen Burger Stack en La Place in, heeft de hongerige passant bij pleisterplaats Wouwse Tol in Bergen op Zoom nu nog meer keuze. Het is de zesde vestiging van franchiser Johan van Bijsterveldt.