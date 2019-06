Centrum Bergen op Zoom eindelijk op slot voor doorgaand vrachtverkeer

Echtpaar uit Dinteloord is compleet trouwboek kwijt na inbraak in auto: ‘Vermoede­lijk aangezien voor laptop’

11 juni VUGHT/DINTELOORD - Het is een prachtig plaatje: Feico Ernst staat met zijn kersverse bruid Evelien te poseren voor Kasteel Maurick in Vught. Het verhaal krijgt echter een nare wending, want dit is de laatste foto die het Dinteloordse echtpaar heeft van deze mooie dag. Hun trouwboek is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen uit hun auto bij het Postilion hotel in Putten.