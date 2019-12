Cel en opname voor tasjesrover uit Bergen op Zoom

update Politie vindt in Bergen op Zoom 10 kilo illegaal vuurwerk: ‘Genoeg om de muren er uit te blazen’

14:39 BERGEN OP ZOOM - ‘Mortiergranaten en cobra's: genoeg om de muren er uit te blazen'. De politie heeft donderdag in een kelderbox van een flat in de buurt van de Mozartlaan in Bergen op Zoom een aantal tassen met illegaal vuurwerk in beslag genomen.